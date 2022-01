Everton, i tifosi scelgono il prossimo allenatore: «Lampard in»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Everton ancora deve ufficializzare il nuovo allenatore, ma per i tifosi c’è soltanto un nome: Frank Lampard

L’Everton ancora deve sciogliere gli ultimi dubbi per il post Benitez. Tanti i nomi usciti nelle ultime settimane, tra cui anche quello di Cannavaro.

I tifosi, però, non hanno dubbi e hanno detto la loro per l’allenatore del futuro: «Lampard in». Proprio l’ex Chelsea sarebbe in cima la lista dei desideri dei sostenitori dei Toffies dopo che nelle ultime ore si era parlato anche di un ritorno di Vitor Pereira non gradito dalla piazza. Lo riporta Tuttosport.