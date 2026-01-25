Calciomercato Fiorentina: in quattro possono lasciare la Viola a gennaio! In entrata sono loro i grandi obiettivi. Ultimissime novità

Calciomercato Fiorentina: quattro giocatori potrebbero lasciare la Viola a a gennaio. Novità anche sul fronte entrate con due obiettivi in lista

La Fiorentina lavora instancabilmente sul mercato invernale, sondando sia il panorama italiano che quello estero alla ricerca del profilo difensivo ideale per rinforzare la rosa di Paolo Vanoli. Nonostante l’impegno, la situazione appare ancora fluida. Questa è l’analisi delle mosse che si stanno facendo proposta dal Corriere dello Sport.

Diogo Leite dell’Union Berlino si presenta come un’opportunità allettante, potenzialmente low-cost vista la scadenza imminente del suo contratto a giugno, ma la concorrenza per il portoghese non manca. Più complicata la pista che porta a Sikou Niakaté: il Braga, detentore del cartellino del 26enne, insiste per un prestito con obbligo di riscatto, formula che la dirigenza viola sta valutando attentamente. Con la finestra di mercato che chiude il 2 febbraio, i prossimi giorni saranno cruciali per sciogliere le riserve.

Parallelamente, il club è impegnato sul fronte delle uscite. La posizione di Luca Ranieri (contratto fino al 2028, ingaggio di 1,2 milioni) è legata a doppio filo agli arrivi: potrebbe essere messo sul mercato solo se la Fiorentina riuscirà a ingaggiare due nuovi difensori, e comunque per una cifra non inferiore agli 8 milioni di euro. Per quanto riguarda gli altri movimenti, Hans Nicolussi Caviglia attende un rilancio del Cagliari dopo il rifiuto del Venezia alla prima offerta. Abdelhamid Sabiri ha registrato un sondaggio da parte del Genoa, mentre per Christian Kouame l’interesse è ampio e internazionale (Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia, Girona), ma al momento non si registrano affondi concreti.