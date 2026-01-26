Calciomercato Fiorentina, il focus dei viola è la difesa! Vanoli traccia il profilo ideale, le ultimissime

Calciomercato Fiorentina, priorità alla difesa: Vanoli indica il profilo ideale e arrivano le ultimissime novità

La Fiorentina si prepara all’ultima settimana di calciomercato con un obiettivo chiaro: rinforzare la difesa. La cessione di Pablo Marì e le recenti difficoltà, culminate nella sconfitta contro il Cagliari, hanno evidenziato la necessità di un nuovo innesto nel reparto arretrato. Mister Paolo Vanoli è stato esplicito: serve un difensore esperto, possibilmente mancino, capace di integrarsi rapidamente.



Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome caldo è quello di Diogo Leite. Il centrale portoghese dell’Union Berlino, già seguito in estate, è tornato prepotentemente nei radar viola. Con il contratto in scadenza a giugno, l’operazione potrebbe chiudersi a costi contenuti (2-3 milioni), anche se il giocatore preferirebbe liberarsi a parametro zero per spuntare un ingaggio migliore. Mancino come Marì, forte fisicamente (192 cm) e con oltre 100 presenze in Bundesliga, Diogo Leite risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza.



La Fiorentina, però, non si ferma al portoghese. Sfumata la pista Coppola (vicino al Paris FC), si guarda anche in Premier League. Jaka Bijol del Leeds, vecchia conoscenza della Serie A con l’Udinese, è un profilo gradito, così come Radu Dragusin del Tottenham, pallino di Paratici. Restano vive le opzioni italiane: Daniele Rugani e Federico Gatti della Juventus sono stati sondati, con i bianconeri che a loro volta hanno chiesto informazioni su Gudmundsson, considerato però incedibile.



Sul fronte uscite, la situazione di Luca Ranieri è da monitorare. Nonostante Vanoli abbia dichiarato che il giocatore non ha chiesto la cessione, il malcontento per la perdita della titolarità e della fascia di capitano è evidente. Potrebbe partire anche il giovane Niccolò Fortini di fronte a un’offerta interessante. Intanto, per la sfida di Coppa Italia contro il Como, Vanoli dovrà fare a meno di Kean infortunato. Possibile l’impiego di Fabbian come falso nove per far rifiatare Piccoli e Gudmundsson. La settimana decisiva per il mercato viola è iniziata: la missione difensore è prioritaria per ritrovare solidità e inseguire gli obiettivi stagionali.

