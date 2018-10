Secondo alcune indiscrezioni, la Fiorentina si è aggiudicata il talento svedese Ackermann per il mercato di gennaio.

La Fiorentina si muove già per il prossimo mercato invernale. La dirigenza Viola è infatti alla ricerca di giovani in grado di migliorare la qualità di una squadra che vuole ritornare in Europa e che punta in alto. In quest’ottica, la Fiorentina ha praticamente concluso l’affare che poterà a Firenze Kevin Ackermann. Nelle ultime settimane, il giocatore classe 2001 era stato visionato in Svezia da emissari del Real Madrid e su di lui c’erano anche delle richieste dal Portogallo, soprattutto dal Benfica.

Ma Pantaleo Corvino e il responsabile del settore giovanile, Vincenzo Vergine, si son mossi prima di tutti e, secondo alcune indiscrezioni, si son assicurati il talento svedese che gioca attualmente al BK Hacken. Il centrocampista era stato inserito da poco nel The Guardian tra i 17enni più promettenti al mondo.