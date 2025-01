Calciomercato Fiorentina, pronto un doppio colpo tra attacco e centrocampo. La nuova mossa dei viola per gennaio

Calciomercato Fiorentina, pronto un doppio colpo della squadra viola per rinforzare attacco e centrocampo. Spuntano fuori questi due nomi

Novità molto importanti per quanto concerne il calciomercato Fiorentina, pronto un doppio colpo per Pradé per riuscire a rinforzare nella maniera migliore possibile la squadra puntando fortemente alla Champions League.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono fortemente presi in considerazione Warren Bondo e Ngonge del Napoli. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in questi ultimi giorni di mercato.