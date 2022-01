ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Genoa: accelerata per Piccoli e Miranchuk. I rossoblu vicini a finalizzare il doppio prestito

Secondo quanto riferito da Sky Sport oggi sono stati fatti passi in avanti decisivi per trovare l’intesa tra Genoa e Atalanta per Piccoli.

L’obiettivo è quello di assicurarsi il giovane attaccante italiano in prestito, così come con Miranchuk per cui i discorsi sono avanzati.