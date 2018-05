Un nome nuovo per il Genoa: il vice-Lapadula lo manda Gasperini

Genoa, spunta il nome di Cornelius per l’attacco: il danese dell’Atalanta possibile vice di Lapadula al posto di Galabinov

Messo per il momento in soffitta l’argomento Gianluca Lapadula, il Genoa torna a sondare il mercato alla ricerca di un altro attaccante. La permanenza della punta italo-peruviana, che verrà riscattata a giorni dal Milan (13 milioni di euro il costo complessivo), non esclude infatti la possibilità di arrivo di un nuovo terminale offensivo: con l’addio – annunciato e dunque scontato – di Andrej Galabinov e le questioni rinnovo non ancora risolte riguardanti Goran Pandev da una parte e Giuseppe Rossi dall’altra, i rossoblu dovrebbero imbastire nel breve termine una nuova trattativa. L’obiettivo numero uno è arrivare ad una punta di quantità che possa tornare utile quale vice dello stesso Lapadula e tutti gli indizi delle ultime ore porterebbero ad un nome in particolare, quello di Andres Cornelius, attaccante danese classe 1993 quest’anno in forza all’Atalanta. Sarebbe lui il giocatore messo nel mirino dal Grifone per riempire il vuoto dell’attacco attuale…

Non una scelta di primissimo peso, va detto, ma del resto l’intenzione genoana è proprio quella di acquistare un sostituto di Lapadula che possa sedere in panchina e al contempo mettergli pressione. Un ruolo per Cornelius non nuovo peraltro, perché il danese ex Copenaghen quest’anno nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini è stato la riserva di Andrea Petagna, ma è riuscito comunque a giocare abbastanza da segnare cinque gol totali (tre in campionato e due in Europa League). Da definire ancora le richieste nerazzurre, anche se presumibilmente ci sarà spazio per una trattativa qualora l’Atalanta dovesse dare l’assalto ad un nuovo attaccante. Con la permanenza di Lapadula (saltata la trattativa con la Lazio anche e soprattutto per mancanza di alternative, leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: LAPADULA-LAZIO, NULLA DA FARE) e l’arrivo di un paio di esterni di livello (Lucas Perez dovrebbe essere il primo), il Genoa potrebbe definire l’attacco della prossima stagione pur dando per sicuro l’addio di almeno uno tra Pandev e Rossi (il secondo più del primo a quanto parrebbe) oltre a quello del già citato Galabinov.

