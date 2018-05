Fine delle consultazioni: il Genoa dice no alla Lazio, Lapadula resta

Il Genoa trattiene Lapadula: l’attaccante, presto riscattato dal Milan, era finito nel mirino della Lazio come vice di Immobile…

Un rapido giro di consultazioni, come nelle migliori tradizioni di Governo (strettissima attualità del resto) ed alla fine il Genoa, almeno per il momento, avrebbe deciso di non privarsi della propria punta Gianluca Lapadula. Troppo alto il rischio di non trovare un sostituto all’altezza sul mercato in questo momento e, in fin dei conti, anche tante le aspettative sull’ex attaccante del Milan, arrivato in prestito in rossoblu la scorsa estate e reduce da una stagione decisamente al di sotto delle proprie possibilità (appena sei gol su ventinove presenze stagionali). Tra qualche settimana sarà ufficiale: Lapadula sarà totalmente un giocatore del Grifone, squadra che per acquistarlo dovrà obbligatoriamente pagare gli 11 milioni promessi un anno fa al Milan (al di fuori dei quasi due già spesi per il prestito oneroso). Uno dei giocatori più cari – e più deludenti – dell’intera storia rossoblu andrà dunque incontro ad una strana riconferma, considerate le voci che si erano annidate e che avevano preso vigore sul suo conto nelle ultime settimane.

Lapadula infatti, non propriamente uno dei cardini del nuovo progetto tattico dell’allenatore Davide Ballardini a detta di molti, era finito al centro di numerosi interessamenti da parte di club italiani e non solo. Dapprima si era parlato di un possibile scambio alla pari con l’ex genoano Mattia Destro, attualmente in forza al Bologna (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: LAPADULA PER DESTRO COL BOLOGNA, LE ULTIME), poi negli ultimi giorni di un eventuale inserimento della Lazio, a caccia di un vice di Ciro Immobile in avanti in vista della prossima stagione. Non che l’ipotesi di vendere Lapadula – una volta riscattato – per un prezzo pari a quello del suo acquisto non sia balenata nella mente della dirigenza del Genoa ultimamente, restano però ancora troppe le incognite legate a ciò che dovrebbe e potrebbe succedere una volta venduta la punta italo-peruviana: di sostituti ideali e a prezzi accettabili sul mercato non se ne vedono ad oggi tantissimi, così come non è detto che il Grifone abbia ancora voglia di scommettere su di un nome nuovo (forse straniero). Non è infine nemmeno detto che, con un nuovo modulo alle spalle, Lapadula non riesca a risorgere dalle proprie ceneri a partire dalla prossima stagione. Ci conta soprattutto Ballardini che, terminate le consultante, ha accettato di buon grado la decisione non ancora definitiva rossoblu: Lapadula resta. Per adesso il caso sembrerebbe essere chiuso.

