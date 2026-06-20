Calcio italiano
Calciomercato Genoa, doppia pista all’estero: Meichtry e Stroud nel mirino. Occhi anche su Kjærgaard
Mercato Genoa, strategie internazionali: Meichtry e Stroud osservati speciali, fari puntati su Kjærgaard
Il Genoa continua a scandagliare il mercato internazionale per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Meichtry, centrocampista classe 2005 del Thun, reduce da un’annata di grande crescita in Super League: 35 presenze, 8 gol e 3 assist per il ventenne svizzero, considerato un prospetto di forte interesse.
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Stroud per le fasce: il Genoa valuta l’affondo
Il lavoro del club rossoblù non si limita però alla mediana. La società sta infatti spingendo anche per Elliot Stroud, esterno sinistro svedese classe 2002 del Mjällby, seguito con attenzione per aggiungere un’alternativa di qualità sulle corsie.
Un profilo giovane, dinamico e in linea con la strategia del club di inserire giocatori di prospettiva.
Priorità centrocampo: resta viva la pista Kjærgaard
L’obiettivo principale del Genoa resta comunque il centrocampo. Nella lista continua a figurare anche Kjærgaard del Salisburgo, giocatore molto apprezzato ma finito nel mirino anche di Sassuolo e Udinese, aumentando così la concorrenza.
Il club rossoblù monitora la situazione e valuta i margini per un possibile affondo, consapevole che la competizione per il danese è tutt’altro che semplice.
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