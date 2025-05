Calciomercato Genoa, quell'attaccante fa sognare i tifosi! I rossoblu tentano la trattativa per un predestinato - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, tentativo importante per Esposito per cercare di rinforzare l’attacco. L’indiscrezione

Francesco Pio Esposito continua a essere uno dei nomi più caldi del momento nel panorama calcistico italiano. L’attaccante classe 2005 sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia dello Spezia, trascinando i liguri a suon di gol fino alla finale dei playoff di Serie B. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, e tra questi ci sarebbe anche il calciomercato Genoa, come riportato dal quotidiano Il Secolo XIX.

Il giovane bomber è di proprietà dell’Inter, che lo ha ceduto in prestito allo Spezia per permettergli di maturare esperienza e continuità nel calcio professionistico. Un’operazione che si sta rivelando vincente, considerando i numeri dell’attaccante: ben 18 reti messe a segno tra la stagione regolare di Serie B e gli spareggi promozione, un bottino importante che lo pone tra i migliori marcatori della categoria e lo rende uno dei talenti più promettenti della sua generazione.

Il Genoa, che sta costruendo una rosa solida e ambiziosa per il futuro, avrebbe messo gli occhi su Esposito come possibile rinforzo offensivo in vista della prossima stagione. Il club rossoblù è alla ricerca di profili giovani, di qualità e con margini di crescita importanti, e il centravanti campano risponde perfettamente a queste caratteristiche.

Resta da capire quali saranno le intenzioni dell’Inter, che potrebbe decidere di riportarlo alla base per valutarne l’inserimento nella prima squadra oppure prolungare il percorso di crescita con un nuovo prestito, magari in Serie A, come quello che il Genoa potrebbe proporre.

Intanto, Esposito è concentrato sulla fase finale della stagione con lo Spezia, con l’obiettivo di riportare i bianconeri nella massima serie. Solo al termine dei playoff si avranno indicazioni più chiare sul suo futuro, ma una cosa è certa: il suo talento ha già acceso i riflettori di molti club importanti.