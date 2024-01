Calciomercato Genoa, Galdames libera un posto per Ankeye

Calciomercato Genoa, in attacco piace Ankeye, ma per tesserare il nigeriano bisogna liberare lo slot extracomunitario

Il Genoa al lavoro sul calciomercato per rinforzare la rosa e l’ultimo nome fatto per l’attacco è quello di David Ankeye, attaccante nigeriano dello Sheriff Tiranspol. Come riportato da Il Secolo XIX, l’attaccante però richiede uno slot extracomunitario che la squadra non ha al momento e quindi i rossoblu non possono ancora fare la loro offerta.

Per questo motivo prima bisognerà cedere per recuperare lo slot e il prescelto è Pablo Galdames. Il centrocampista cileno è in scadenza di contratto, ma invece di andare via a zero si trasferirà al Vasco da Gama, altra società del gruppo 777 Partners, proprietario anche del grifone.