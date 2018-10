Calciomercato Genoa: vicino il ritorno di Veloso, c’è l’accordo

Il Genoa sembra aver trovato l’accordo per il ritorno del centrocampista Miguel Veloso, attualmente svincolato

Il Genoa è partito molto bene in questo avvio di stagione: 12 punti nelle prime sei gare di Serie A -ancora da recuperare quella contro il Milan- a cui si aggiunge il passaggio del primo turno di Coppa Italia. La squadra di Davide Ballardini può vantare attualmente anche il capocannoniere del campionato, Krzysztof Piatek che sino ad ora ha messo a segno la bellezza di 12 reti stagionali, di cui 8 in Serie A. Mentre la squadra si prepara al prossimo incontro, la dirigenza pensa al calciomercato per puntellare la rosa e, secondo le ultime indiscrezioni a breve potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Secondo il Secolo XIX, difatti, la dirigenza ligure avrebbe trovato un accordo con il centrocampista Miguel Veloso, attualmente svincolato che aveva lasciato il capoluogo ligure a giugno dopo la scadenza naturale del contratto che non era stato rinnovato.

Il portoghese ha vestito la maglia rossoblu per ben quattro stagioni dal 2010 al 2012 e dal 2016 al 2018. Veloso dovrebbe tornare al Genoa firmando un contratto di un anno con opzione per il secondo e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve.