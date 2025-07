Calciomercato, nuovo colpo di scena su Hancko: il difensore rientra in Olanda, il trasferimento all’Al-Nassr sfuma ancora

Calciomercato, altro colpo di scena su Hancko: il difensore rientra in Olanda, il trasferimento all’Al-Nassr sfuma di nuovo

Sembrava tutto pronto per il trasferimento di David Hancko, difensore centrale slovacco classe 1997 del Feyenoord, al club saudita Al-Nassr. Ma ancora una volta, l’operazione è naufragata sul filo del traguardo, alimentando dubbi e perplessità attorno al futuro del calciatore.

Hancko, protagonista della difesa del Feyenoord e già nel giro della Nazionale slovacca, è un volto noto in orbita Serie A. Accostato più volte alla Juventus negli ultimi anni, il suo nome è tornato di recente anche nel radar dell’Inter, testimoniando l’interesse costante nei suoi confronti da parte di club italiani.

Il giocatore era già vicino a un accordo con Al-Nassr un mese fa, ma il licenziamento della dirigenza tecnica del club saudita aveva fatto saltare tutto. Venerdì scorso, la trattativa sembrava tornata viva: Hancko era pronto a volare in Arabia per unirsi a Cristiano Ronaldo e compagni, e il Feyenoord aspettava con fiducia un’entrata economica importante, forse da record.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Voetbal International, il colpo di scena è arrivato in Austria, dove il club saudita è in ritiro estivo. Il difensore è stato respinto all’arrivo presso l’hotel della squadra, costretto a fare marcia indietro e tornare nei Paesi Bassi. Un gesto che ha provocato la rabbia dei dirigenti del Feyenoord, delusi dall’atteggiamento mostrato dall’Al-Nassr.

Ora Hancko, 27 anni, torna ufficialmente sul mercato. Il suo futuro resta incerto, ma l’interesse da parte di top club europei non manca. Juventus e Inter osservano, mentre la telenovela di mercato continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. Hancko è stato accostato con insistenza alla Juventus in più sessioni di mercato. Il club bianconero lo segue da tempo, attratto dalla sua solidità difensiva e dalla capacità di impostare il gioco da dietro. Tuttavia, l’affare non si è mai concretizzato.