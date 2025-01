Calciomercato Inter, spuntano fuori tre nomi per riuscire a rimpiazzare al meglio Acerbi. Le ultime

Calciomercato Inter, tre nomi sulla lista del club per sostituire Acerbi? I dettagli sulla situazione dei nerazzurri per quanto riguarda la difesa

Il calciomercato Inter non si ferma mai, soprattutto ora nel pieno della sessione di mercato invernale, con il club nerazzurro che potrebbe iniziare a lavorare anche per il futuro, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Sul tavolo tanta incertezza sulla situazione di Francesco Acerbi, ancora fermo ai box, ma anche con un’età avanzata che potrebbe indirizzare i nerazzurri su altri profili per sostituirlo. Ecco alcuni nomi che arrivano dall’edizione odierna di Tuttosport.

EREDE DI ACERBI- «Per il ruolo di erede di Acerbi rimangono sotto osservazione anche Bijol (Udinese) e Gila (Lazio) Da giocatori che conoscono la Serie A, a una possibile scommessa: Juma Bah. Trova infatti conferma la notizia di emissari dell’Inter nelle scorse settimane a Valladolid, per seguire dal vivo e con grande interesse il nativo della Sierra Leone, che sarebbe anche sul taccuino di Manchester City, Chelsea, Bournemouth e Newcastle»