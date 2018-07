Alessandro Bastoni è vicino a vestire la maglia del Parma: il difensore classe 1999 dell’Inter può partire in prestito

In attesa della sentenza del Tribunale federale in riferimento ai presunti illeciti sportivi, con la possibilità di non riuscire a disputare il prossimo campionato di Serie A, il Parma pensa ai rinforzi per la stagione a venire. Come riportato dal sito OglioPoNews, è vicino l’accordo tra il club ducale e l’Inter per il difensore centrale Alessandro Bastoni. Come riportato, l’affare tra le due società è in dirittura d’arrivo e si formalizzerà sulla base del prestito. Il giovane calciatore (classe 1999) è stato cercato anche dalla Sampdoria, ma l’Inter non avrebbe gradito la sua cessione a titolo definitivo; da qui, la trattativa col Parma che potrebbe concludersi nei prossimi giorni.