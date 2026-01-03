Calciomercato Inter, pronta la rivoluzione tra i pali: in arrivo un grande colpo per il dopo Sommer

Calciomercato Inter, estate decisiva per la porta: dopo Sommer si punta a un colpo importante, questi i principali obiettivi

L’Inter sta già programmando il futuro della propria porta e prepara un colpo importante per l’estate. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha concentrato le proprie attenzioni su due profili italiani: Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham, ed Elia Caprile, protagonista al Cagliari.

La società sta valutando con attenzione il dopo‑Sommer, con l’obiettivo di garantire continuità e solidità al reparto difensivo. Vicario, che si è imposto in Premier League, è un obiettivo seguito da tempo e l’Inter sembra pronta a intensificare i contatti. Caprile, cresciuto nel vivaio del Napoli e maturato a Cagliari, rappresenta invece un’opzione più giovane ma altrettanto intrigante, con margini di crescita importanti.

Al momento non ci sono trattative avanzate, ma Vicario e Caprile restano i due nomi in cima alla lista per la porta del futuro. L’Inter ha un piano chiaro per rinnovare il ruolo e punta a chiudere un grande colpo nella prossima finestra estiva.

