Calciomercato Inter: Conte dice sì a Rebic, le ultime

Antonio Conte vuole Ante Rebic: il croato potrebbe essere il rinforzo giusto per l’attacco dell’Inter oltre a Valentino Lazaro

L’Inter per forza di cose deve fare qualcosa in attacco, reparto che vedrà diminuire notevolmente la sua pericolosità una volta partito Icardi. Edin Dzeko è il primo obiettivo. Romelu Lukaku il secondo. Ma per La Stampa c’è un altro giocatore che accende le fantasie di Antonio Conte. Ante Rebic.

Il classe ’93 ha trovato se stesso all’Eintracht Francoforte: 10 gol e 6 assist nell’ultima stagione, protagonista al Mondiale la scorsa estate, seconda punta o esterno offensivo, piace a Conte, che ha dato il suo assenso all’operazione. Costo? 40 milioni.