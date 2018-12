Dalbert, tentazioni francesi: Monaco e Marsiglia sul brasiliano

Calciomercato Inter, Dalbert può salutare a gennaio: il laterale brasiliano è finito nel mirino di Monaco e Olympique Marsiglia

E’ tutto da scrivere il futuro di Dalbert Henrique. Arrivato all’Inter nell’estate 2017 dal Nizza, il laterale brasiliano non sta trovando spazio alla corte di Luciano Spalletti e non è da escludere una sua partenza nella sessione di gennaio. Secondo quanto riporta Nice-Matin, il terzino sinistro è finito sul taccuino di Monaco e Olympique Marsiglia.

La compagine monegasca è al lavoro per rinforzare la rosa di Thierry Henry per evitare una sanguinosa retrocessione, mentre Rudi Garcia non è contento delle prestazioni fornite nell’ultimo periodo da Jordan Amavi: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni sul futuro del calciatore nerazzurro, molto dipenderà dalle valutazioni di mister Luciano Spalletti…