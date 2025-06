Calciomercato Inter, ora Frattesi può restare: cambia il futuro, Chivu decisivo

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con la possibile permanenza di Davide Frattesi in nerazzurro. Tutti i dettagli

Con Simone Inzaghi il feeling non era mai realmente sbocciato, e l’episodio simbolo resta la finale di Champions League a Monaco di Baviera, dove Davide Frattesi rimase in panchina per tutti i novanta minuti. Tuttavia, l’addio del tecnico piacentino e l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter stanno cambiando radicalmente lo scenario per il centrocampista.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore ha già parlato con Frattesi, rassicurandolo sul suo ruolo e sull’intenzione di valorizzarlo maggiormente. Dopo una stagione con appena 16 presenze da titolare e meno di 2.000 minuti giocati, il classe ’99 sta ora seriamente valutando la permanenza a Milano. Restano sullo sfondo gli interessi di Napoli e Roma, ma il futuro di Frattesi, legato all’Inter fino al 2028, potrebbe ancora tingersi di nerazzurro, con una prospettiva finalmente da protagonista.