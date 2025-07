Calciomercato Inter: assalto Galatasaray a Calhanoglu solo rimandato? Cosa filtra sul futuro del centrocampista nerazzurro

A meno di clamorose sorprese, Hakan Calhanoglu sarà presente a Appiano Gentile il 21 e 22 giugno per iniziare la preparazione in vista della stagione 2025/26. Il centrocampista turco, che ha avuto un ruolo importante all’Inter nelle ultime stagioni, è destinato a restare almeno per un altro anno, con il club che ha deciso di valutare un eventuale addio solo tra dodici mesi, a un anno dalla scadenza del suo contratto. Come riportato da Tuttosport, la situazione attuale vede Calhanoglu come una figura di transizione, la cui permanenza o cessione dipenderà dagli sviluppi del mercato e dai possibili interessamenti.

Il Galatasaray non ha offerto abbastanza

Il Galatasaray, club turco che aveva messo nel mirino il giocatore, non è andato oltre i 10 milioni di euro per il cartellino di Calhanoglu, una cifra che non ha soddisfatto le richieste dell’Inter, che ha fissato il prezzo di partenza a 30 milioni di euro. L’Inter, pur non considerandolo incedibile, non è disposta a svendere il turco. Tuttavia, la questione non si risolve solo con l’aspetto economico: il club dovrà anche affrontare una serie di problemi a livello diplomatico, per ricomporre la frattura che si è venuta a creare tra Calhanoglu, la società e parte dello spogliatoio, con Lautaro Martinez che rappresenta uno degli attriti principali.

Lavoro diplomatico e la possibilità del ritorno del Galatasaray

Nonostante le difficoltà, l’Inter sa che la situazione potrebbe evolversi in modo diverso. In Turchia sono convinti che, una volta sistemate alcune priorità di mercato come gli acquisti di Victor Osimhen, un portiere e un difensore, il Galatasaray tornerà alla carica con un’offerta più consistente. I giallorossi sanno di avere il gradimento del giocatore, e se dovessero arrivare a offrire più di 20 milioni di euro, la questione potrebbe diventare più delicata. Lo scrive Tuttosport.

La posizione dell’Inter e il futuro di Calhanoglu

L’Inter ha fatto sapere che, dopo il 26 luglio, la porta per una cessione sarà chiusa. A quel punto, Calhanoglu dovrà prendere una posizione chiara sul suo futuro. Se il centrocampista dovesse far capire di essere scontento e pronto a cercare una nuova avventura, l’Inter sarà costretta a riconsiderare l’offerta del Galatasaray o di altre squadre interessate. Ad oggi, però, la permanenza del turco sembra la soluzione più probabile, con l’Inter che spera di risolvere la questione in maniera positiva, ricomponendo la situazione in squadra e permettendo al centrocampista di concentrarsi sulla prossima stagione.