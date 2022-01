Calciomercato Inter: obiettivo Gatti per giugno, ma la concorrenza è folta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Inter pensa al presente ma anche al futuro per il suo calciomercato: per giugno c’è anche l’obiettivo Gatti del Frosinone

Il calciomercato di casa Inter si estende anche alla prossima stagione per ringiovanire la difesa.

Oltre al consolidato obiettivo Bremer, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in giornata c’è stato un incontro con il Frosinone per Gatti, con l’intento di bloccare il ragazzo per giugno sulla base di 7 milioni di Euro. Sul giocatore, già seguito da Toro, Juve e Napoli, c’è stato però anche l’inserimento del Sassuolo che potrebbe invece acquistare subito il difensore, opzione preferita dal club laziale.