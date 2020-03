Calciomercato Inter: Godin verso l’addio, pronti Kumbulla e Vertonghen

Calciomercato Inter: Diego Godin più vicino all’addio in estate. I nerazzurri si coprono con Vertonghen e Kumbulla

Settimana dopo settimana si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Diego Godin in estate. Il difensore uruguaiano, secondo Tuttosport, lascerà i nerazzurri in cerca di un’altra avventura.

Per questo Marotta Ausilio stanno intensificando i contatti con Jan Vertonghen, in scadenza a giugno con il Tottenham. Oltre al belga c’è anche il solito Marash Kumbulla sul taccuino dei nerazzurri. Secondo Tuttosport, l’Inter ha già posto le basi per l’acquisto del centrale albanese. Nella trattativa con l’Hellas Verona dovrebbero entrare anche i cartellini di Dimarco e Salcedo, entrambi attualmente in prestito ai gialloblu.