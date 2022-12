Calciomercato Inter, i dieci nomi nel taccuino di Marotta

Calciomercato Inter, chi sono i dieci nomi nel taccuino di Beppe Marotta per le prossime sessioni di mercato dei nerazzurri

Da quando il campionato si è fermato, gli occhi dei dirigenti dell’Inter sono puntati su diversi calciatori, molti protagonisti in positivo di questi mondiali, come possibili rinforzi per gennaio o per la prossima stagione.

Per la Gazzetta dello Sport sono dieci i profili sul taccuino della dirigenza nerazzurra: Bakker, Hincapié, Mac Allister, Musah, Parisi, Scalvini, Smalling, Thuram, Truffert, Adams.

