Calciomercato Inter, il Liverpool offre Origi: la risposta dei nerazzurri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante e il Liverpool avrebbe offerto Origi

Divock Origi è stato offerto all’Inter in vista della prossima stagione per rinforzare l’attacco, ma i nerazzurri non ci sentano perché intendono investire su un’attaccante giovane e tutti gli indizi portano al profilo di Gianluca Scamacca del Sassuolo.

Secondo quanto detto da La Gazzetta dello Sport, inoltre l’attaccante belga non è da considerare in scadenza di contratto a giugno visto che il Liverpool è in possesso di una clausola unilaterale di rinnovo per un’ulteriore stagione fino al 2023.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24