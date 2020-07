Calciomercato Inter: il punto su Tonali, Kumbulla ed Emerson Palmieri

Calciomercato Inter: Marotta ha fretta di chiudere per tre nuovi colpi da dare a Conte. Kumbulla, Tonali ed Emerson Palmieri

Tuttosport fa il punto sul mercato dell’Inter. Detto che la situazione in attacco è in continua evoluzione e legata al futuro di Alexis Sanchez e alla permanenza di Lautaro, Beppe Marotta ha fretta di chiudere per tre colpi: Sandro Tonali, Marash Kumbulla ed Emerson Palmieri.

Per quanto riguarda il difensore del Verona bisogna registrare il controsorpasso sulla Lazzio. I nerazzurri hanno da tempo il sì del giocatore (per lui pronto un contratto fino al 2025) e può giocarsi con la controparte – che valuta il difensore 30 milioni (cifra da raggiungere con i bonus) – due carte importanti: la permanenza di Salcedo in gialloblù per un’altra stagione e il cartellino di Dimarco.

Sul fronte Tonali l’Inter si sente in cassaforte visto che il classe 2000 non accetterà altre offerte se non quella nerazzurra. Marotta proverà a chiudere con un prestito oneroso con obbligo di riscatto (in stile Barella) ma si tenterà fino all’ultimo di inserire qualche contropartita.

Discorso un po’ più complicato per l’esterno del Chelsea. Emerson Palmeri ha già dato il suo sì all’Inter ma la dirigenza nerazzurra punta ad ottenere uno sconto rispetto ai 30 milioni chiesti da Abramovich, anche se i trascorsi tra Marina Granovskaia e Conte potrebbero influenzare non poco la trattativa.