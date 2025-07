Calciomercato Inter: pronto investimento maxi per Leoni. Nerazzurri convinti di volerci accaparrare il giovane centrale del Parma

L’Inter non molla la pista che porta a Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma che sembra destinato a diventare una delle stelle del calcio italiano e della Nazionale. Nonostante le recenti voci che sembrano confermare la permanenza di Yann Bisseck, la dirigenza nerazzurra continua a trattare con insistenza il club emiliano per portare a Milano il classe 2006, che viene valutato circa 40 milioni di euro dal Parma. La cifra alta non è casuale: i gialloblù sono ben consapevoli della concorrenza che si sta scatenando attorno al giovane centrale, con l’Inter e il Milan pronte a darsi battaglia. La società parmigiana, infatti, ha messo sul tavolo un prezzo importante proprio per evitare una guerra di offerte che potrebbe far lievitare ulteriormente il valore del giocatore.

Il futuro di Leoni: l’Inter si prepara alla sua mossa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter è determinata a fare il suo ingresso decisivo nella trattativa per Giovanni Leoni, tanto da essere disposta ad alzare l’offerta per arrivare alla cifra giusta. Nonostante l’idea iniziale fosse quella di non spendere più di 30 milioni di euro, l’Inter potrebbe riuscire a mettere sul piatto una proposta soddisfacente per il Parma. A rinforzare le possibilità dei nerazzurri ci sarà l’incasso previsto dalle cessioni di tre giocatori: Esposito, Stankovic e Buchanan, per un totale di circa 25 milioni di euro.

La soluzione di prestito: un’idea ancora da considerare

L’obiettivo dell’Inter è quello di portare Giovanni Leoni immediatamente in prima squadra, dove potrebbe lavorare alle spalle di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, con l’idea di inserirlo gradualmente. Tuttavia, non è da escludere che nelle prossime settimane emerga una soluzione alternativa: l’acquisto immediato del giocatore, con la possibilità di prestarlo per una stagione al Parma, permettendo così al difensore di accumulare esperienza in Serie A prima di entrare definitivamente a far parte della rosa dell’Inter.

Seppur al momento non contemplato come scenario primario, un possibile prestito potrebbe rivelarsi un’opzione utile per convincere il Parma a cedere Leoni. La trattativa si preannuncia lunga e serrata, ma l’Inter sembra determinata a chiudere questa operazione, consapevole del potenziale del giovane difensore, destinato a essere uno dei pilastri del calcio italiano nei prossimi anni.