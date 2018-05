Joao Mario ha convinto il West Ham: la dirigenza londinese è al lavoro per riscattare il cartellino del portoghese dall’Inter, ecco la richiesta dei nerazzurri

E’ tutto da scrivere il futuro di Joao Mario. Arrivato all’Inter nell’estate 2016 dallo Sporting Lisbona per circa 40 milioni di euro, reduce da un Europeo vinto da protagonista con il Portogallo, il centrocampista non ha mai convinto a pieno con la casacca nerazzurra. Bocciato anche da Luciano Spalletti, il classe 1993 lo scorso gennaio è sbarcato a Londra, in prestito al West Ham. E ora gli Hammers provano a riscattarlo…

2 reti in 14 presenze tra Premier League e FA Cup, prestazioni di buon livello e continuità ritrovata: Joao Mario ha convinto il West Ham e, secondo quanto riporta la stampa inglese, la dirigenza è al lavoro per giungere ad un accordo con l’Inter. Il London Evening Standard rivela che i clarets and blue hanno chiesto il prolungamento del prestito al Biscione: richiesta che non soddisfa i nerazzurri, che vogliono 30 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, il portoghese verso l’addio a Milano…