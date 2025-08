Calciomercato Inter: Lookman non è ancora off. Ma si pensa anche a lui in alternativa all’attaccante dell’Atalanta che resta nei pensieri

L’Inter continua a tenere il mirino puntato su Ademola Lookman, ma dopo il nuovo rifiuto da parte dell’Atalanta, inizia a ragionare su piani alternativi. La trattativa per l’esterno nigeriano si è trasformata in un braccio di ferro, con la Dea che non ha accettato neanche l’ultima offerta da 42 milioni più 3 di bonus, e ora il club nerazzurro è chiamato a valutare il da farsi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, «la società non pensa di mollare il nigeriano», segno che la fiducia in un possibile rilancio non è del tutto svanita. Tuttavia, i dirigenti di Viale della Liberazione sanno che il tempo stringe e per non farsi trovare impreparati hanno iniziato a esaminare altri profili.

Tra i nomi circolati nelle ultime ore, spicca quello di Christopher Nkunku, fantasista francese classe 1997 attualmente al Chelsea. L’ex Lipsia è stato proposto, valutato attentamente e tenuto in stand-by dalla dirigenza nerazzurra. Il giocatore è apprezzato per duttilità e qualità, ma al momento resta defilato, soprattutto per i costi complessivi dell’operazione, tra ingaggio e formula d’acquisto.

Nkunku ipotesi complicata: l’Inter temporeggia in attesa di novità su Lookman

L’Inter, al momento, non ha avviato una trattativa concreta per Nkunku. Si tratta di un’idea che potrebbe prendere corpo solo se il dossier Lookman si chiudesse con un nulla di fatto. In questo senso, i prossimi giorni saranno decisivi: i nerazzurri attendono segnali dal giocatore e dalla Dea, ma non intendono restare fermi troppo a lungo.

Nkunku resta quindi una pista da monitorare, ma non ancora calda. L’intenzione della dirigenza è di chiudere l’estate con un innesto di spessore in attacco, ma solo a condizioni sostenibili, coerenti con i parametri fissati dal club.

Il piano A è ancora Lookman. Ma il tempo per attendere non è infinito.