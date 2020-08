Calciomercato Inter, l’ottima stagione di Smalling non passa inosservata ad Antonio Conte che vorrebbe approfittare del no alla Roma

CIFRA RAGGIUNGIBILE- Secondo il quotidiano Express, il prezzo si aggirerebbe intorno ai 22 milioni di euro. Smalling non vede l’ora di tornare in Serie A dopo l’ottima stagione vissuta alla Roma, che non è riuscito a riscattarlo avendo offerto poco più di 13 milioni. Addirittura, pur di tornare in Italia Smalling sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, come già fatto sapere anche alla Roma.