Calciomercato Inter, Marotta guarda in Svezia per il centrale di difesa

Calciomercato Inter: per rinforzare la difesa, Marotta starebbero guardando in Svezia. Nel mirino il giovane Ahmedhodzic

In entrata, come ormai già chiaro, la priorità è legata agli esterni. In primis a destra, dove Bellerin è il preferito, avanti su Dumfires e Zappacosta. Questo non significa che l’Inter non guardi anche ad altri ruoli.

Si spiega cosi, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’interessamento per Anel Ahmedhodzic, difensore centrale classe 1999 del Malmo, nato in Svezia ma col passaporto bosniaco. È stato a lungo seguito dall’Atalanta, lo scorso inverno. E anche il Napoli ha messo gli occhi sul ragazzo, rivelazione della squadra che ha vinto il campionato. Il cartellino costa intorno ai 6 milioni di euro. L’Inter potrebbe costruire l’operazione con un terzo club, nel quale mandare il difensore in prestito per una stagione. Gli osservatori nerazzurri l’hanno seguito più volte, le relazioni sono state positive: è un nome da tenere d’occhio, per questa sessione di mercato, al netto di un reparto difensivo che al momento sembra completo.