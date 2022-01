Calciomercato Inter, Marotta non si ferma: si spinge per Frattesi e due top a parametro zero

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono a lavoro per la prossima stagione e Marotta prepara i colpi da novanta

Non solo Scamacca per l’Inter del futuro. Beppe Marotta spinge per l’attaccante del Sassuolo e in casa emiliana guarda sempre con attenzione ad un altro gioiello come Frattesi per il centrocampo.

Inoltre – scrive La Gazzetta dello Sport – occhio a due parametri zero di lusso: l’Ad nerazzurro pensa a Dybala se l’argentino non dovesse rinnovare con la Juventus e resta alla finestra per Kessie, che a giugno lascerà il Milan. Per entrambi c’è la forte concorrenza delle big estere.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24