Calciomercato Inter, Marotta pensa a un colpo a zero: piace Tolisso

Calciomercato Inter: Marotta pensa a Tolisso che si libera a zero la prossima estate dal Bayern Monaco. Sfida alla Juventus

L’Inter guarda con attenzione ai parametri zero sparsi per l’Europa. Oltre ad Onana tra i pali, l’attenzione di Marotta e Ausilio è focalizzata su diversi giocatori il cui contratto scadrà il prossimo giugno con le rispettive squadre di appartenenza.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

A centrocampo – scrive il quotidiano Tuttosport – un profilo di livello è rappresentato da Corentin Tolisso, che difficilmente rinnoverà il proprio accordo con il Bayern Monaco. Il francese è una riserva di lusso in Baviera e piace alla dirigenza di Viale della Liberazione per la prossima estate. Tolisso in tempi non sospetti è stato accostato anche alla Juventus in Serie A.