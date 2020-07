Calciomercato Inter: Marotta prova il doppio colpo Tonali+Zaniolo

Calciomercato Inter: secondo quanto riferito da Tuttosport, Beppe Marotta starebbe cercando di portare a termine un doppio colpo di mercato

Rivoluzione a centrocampo per l’Inter. Almeno secondo quanto riporta Tuttosport. Beppe Marotta starebbe cercando di portare a termine un clamoroso doppio colpo di mercato ossia comprare sia Sandro Tonali che Nicolò Zaniolo.

Se la Juventus si muove, l’Inter viene segnalata molto più che vigile nei confronti del suo ex Primavera, ceduto nel 2018 nell’operazione Nainggolan. Decidere di ricomprare a caro prezzo un proprio giovane non è mai una scelta semplice. Zaniolo, però, potrebbe valere una eccezione per diversi motivi. Innanzitutto parliamo di uno dei migliori talenti italiani e poi, aspetto tutt’altro che marginale, l’Inter vanta una percentuale del 15% sulla rivendita del ragazzo e quindi in caso di riacquisto avrebbe garantito uno sconto di circa 7-8 milioni. Tutti motivi che spingono il club di Zhang a monitorare la situazione di Zaniolo. L’ad interista Beppe Marotta ha in mente una rinfrescata della mediana e il doppio colpo italiano (Tonali più Zaniolo) non è impossibile.