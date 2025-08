Calciomercato Inter, perché l'Atalanta non vuole venderti Lookman

Calciomercato Inter: i 3 motivi per cui l’Atalanta non vorrebbe vendere Lookman a Marotta. Cosa c’è dietro la resistenza della Dea

L’Inter attende, osserva e riflette, con la forte percezione che il “cerino in mano” nella complessa partita a scacchi per Ademola Lookman sia ora passato all’Atalanta. La situazione è entrata in una fase di altissima tensione dopo il secco “no” inviato via PEC dalla dirigenza bergamascha a quella nerazzurra. Un rifiuto che, come riporta la stampa nazionale, ha scatenato l’ira dell’attaccante nigeriano, pronto a una rottura totale.

La furia di Lookman: rottura totale e minaccia di diserzione

La reazione del giocatore al no dell’Atalanta è stata furiosa e segna un punto di non ritorno. Sebbene tecnicamente Lookman sia rimasto a lavorare a parte per un problema al polpaccio, la vera notizia è che già da domani, lunedì, potrebbe disertare gli allenamenti a Zingonia. Un gesto di rottura plateale, alimentato dalla frustrazione per una promessa non mantenuta dal club, che tempo fa aveva garantito di agevolare la sua cessione per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. L’ad Percassi ha ammesso pubblicamente di aver ricevuto la richiesta di cessione, rendendo la situazione ancora più esplosiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Le ragioni del “no” dell’Atalanta all’Inter

Ma perché l’Atalanta, pur sapendo di avere in casa un giocatore scontento, ha rifiutato l’offerta dell’Inter? Le ragioni, secondo il quotidiano, sono tre. Primo: il club non ha necessità di fare cassa, avendo già incassato oltre 68 milioni di euro dalla cessione di Retegui. Secondo: in un’estate di rivoluzione dopo la fine del ciclo Gasperini, cedere un’altra stella prima di aver trovato un sostituto sarebbe difficile da spiegare all’ambiente. Terzo: l’Atalanta preferirebbe cedere Lookman all’estero per non rafforzare una diretta concorrente come l’Inter, da cui è stata battuta otto volte consecutivamente nelle ultime stagioni.