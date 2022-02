Calciomercato Inter, nuovo derby d’Italia per Cambiaso

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter, sfida alla Juve per l’estate: nel mirino delle due big, tra gli altri, c’è anche Andrea Cambiaso del Genoa

Si prospetta un nuovo duello sul mercato tra Inter e Juventus. Le due big del calcio italiano hanno messo infatti nel mirino Andrea Cambiaso del Genoa.

Secondo Gazzetta.it, Inter e Juve sarebbero avanti rispetto alla folta concorrenza e potrebbero sfidarsi in estate per il talentuoso esterno dei liguri, in scadenza di contratto nel 2023.