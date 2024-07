Calciomercato Inter, il nuovo nome per la DIFESA: potrebbe arrivare a PARAMETRO ZERO o con uno SCAMBIO

Dall’Inghilterra spunta una nuove voce sul calciomercato Inter. Il difensore ptrebbe arrivare, ecco gli scenari

Prosegue il calciomercato Inter con nuovi nomi accostati al club nerazzurro. Secondo il The Athletic, Aaron Wan Bissaka del Manchester United avrebbe detto no al West Ham per trasferirsi in Italia.

Si aprono dunque due scenari per l’esterno ex Crystal Palace: o l’arrivo proprio l’anno prossimo a parametro zero, vista la scadenza del contratto nel 2025, sia un possibile scambio con Denzel Dumfries. Più probabile la prima opzione dato che l’olandese ha rinnovato.