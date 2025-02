Calciomercato Inter, si inserisce una nuova contendente per un vecchio pupillo di Marotta: le ultime

Calciomercato Inter, su Samuele Ricci piomba anche il Milan con Ibrahimovic che vorrebbe cercare un accordo in vista del mercato estivo

Il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, è da sempre un obiettivo del calciomercato dell’ Inter ma sembra che anche qualche altro club abbia messo gli occhi sul centrocampista granata. Secondo le ultime indiscrezioni anche il Milan punterebbe sul numero 28 granata, con alcuni dialoghi tra granata e rossoneri che sono iniziati già dall’ultima sessione invernale di calciomercato.

Come riportato anche da Tuttosport oltre ai nerazzurri ci sono anche i rossoneri, con Ricci che sarebbe addirittura l’obiettivo numero uno Ibrahimovic per il mercato estivo. Il club di Cairo cercherà di blindare il suo vice capitano, anche chiedendo cifre piuttosto alte visto anche l’interesse di alcuni club della Premier League per il centrocapista granata.