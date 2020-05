Calciomercato Inter: obiettivo Tonali+Vidal per tornare una squadra da scudetto

Calciomercato Inter: il club nerazzurro vuole rifare la mediana e punta Tonali e Vidal per tornare squadra scudetto

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter vuole rifarsi il look in mediana e sta puntando con forza ad Arturo Vidal e – soprattutto – a Sandro Tonali, la più bella sorpresa dell’ultimo campionato. Un affare da costi elevati ma ancora accessibili. Tonali raccoglie consensi unanimi all’interno del club: è una vecchia fiamma su cui ora l’Inter vuole puntare con decisione, anche perché la fila degli estimatori non finisce ai confini nazionali ma si estende in tutta Europa.

Per Vidal, invece, l’Inter farà un nuovo tentativo dopo quello andato a vuoto a gennaio. Ora le cose sono diverse: il ciclo di Vidal al Barcellona è finito e la sua posizione contrattuale (scadenza 2021) rende il costo del cartellino più accessibile.

Ma per riuscire ad arrivare sia a Vidal sia a Tonali, prima Marotta e Ausilio dovranno riuscire a piazzare almeno tre giocatori in uscita: Borja Valero, uno tra Vecino e Gagliardini (che Conte vorrebbe comunque tenere) e il rientrante Nainggolan. Le caratteristiche del belga sono simili a quelle di Vidal perciò se non dovesse arrivare il cileno potrebbe pure avere qualche chance di restare, chiosa la Rosea.