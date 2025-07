Calciomercato Inter, l’ultimo nome è clamoroso! E’ lui il nuovo obiettivo per Ausilio e Marotta? I dettagli

Calciomercato Inter, l’ultimo nome è clamoroso! E’ lui il nuovo obiettivo per Ausilio e Marotta? Tutti gli aggiornamenti

La Roma guidata da Gian Piero Gasperini, tecnico esperto reduce da anni di successi con l’Atalanta, si prepara a una profonda trasformazione. Il club capitolino è infatti in piena fase di ricostruzione, con i primi movimenti di mercato che iniziano a definire le future strategie tecniche. Tra le questioni più delicate in casa giallorossa c’è il futuro del capitano Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996, che ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative e il cui rapporto con la tifoseria risulta oggi incrinato.

Le quote che alimentano le voci di mercato

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ipotesi di una cessione di Pellegrini durante l’estate non è affatto remota. Le principali agenzie di scommesse evidenziano questa possibilità: Goldbet propone l’addio del numero 7 romanista a quota 4, mentre Snai lo valuta a 5. A emergere come possibile destinazione è il Milan, allenato da Massimiliano Allegri, tecnico plurititolato noto per la sua gestione tattica solida e vincente: i rossoneri sono quotati a 6,50 per l’acquisto del centrocampista.

Inter e Napoli osservano da vicino

Non va sottovalutata l’opzione Inter, ora sotto la guida dell’ex difensore Cristian Chivu, che ha recentemente assunto il ruolo di allenatore nerazzurro. La sua squadra cerca rinforzi di qualità per la trequarti e viene quotata a 7 per il possibile colpo Pellegrini. Anche il Napoli, fresco campione d’Italia e alla ricerca di alternative valide a centrocampo, rimane in corsa con una quota di 7,50. Più lontana invece la Juventus, la cui eventuale offerta è quotata a 10.

Roma tra dubbi e rivoluzioni

Al momento si tratta di semplici scenari, ma il futuro del capitano resta uno degli argomenti più caldi dell’estate romanista. La possibile partenza di Pellegrini potrebbe segnare un cambio radicale nella rosa, soprattutto se Gasperini, noto per prediligere un gioco intenso e corale, dovesse dare il via libera alla sua cessione.