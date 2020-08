Calciomercato Inter: pressing del Crotone per Agoumé e Esposito. I dettagli

Il Crotone, neo promosso in Serie A, vuole portare a termine due colpi in salsa nerazzura: Esposito e Agoumé

Il neo promosso Crotone ha grandi ambizioni. Nel prossimo campionato di Serie A non vuole fare la figura della comparsa e per questo motivo si sta iniziando a muovere per rinforzare la rosa.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club calabrese avrebbe chiesto all’Inter sia Sebastiano Esposito che Lucien Agoumé. Entrambe le operazioni sono impostate su un prestito secco e il Crotone vuole chiudere il doppio colpo il prima possibile. C’è fiducia, soprattutto per Agoumé, di portare a buon fine l’operazione in tempi brevi.