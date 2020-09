Calciomercato Inter: Ranocchia al Genoa, dal Parma arrivano sia Darmian che Gervinho?

Calciomercato Inter: Ranocchia è sempre più vicino al Genoa. Dal Parma possono arrivare sia Darmian che Gervinho

Non solo la cessione di Skriniar e il sogno Kanté nei piani di calciomercato dell’Inter. Il ds Ausilio continua a lavorare alla cessione di Ranocchia che è sempre più vicino al Genoa. Anche Brozovic ed Eriksen potrebbero partire con la giusta offerta.

Per quanto riguarda gli acquisti, tra oggi e domani Antonio Conte avrà Matteo Darmian dal Parma, con il quale è stato attivato a sorpresa un canale anche per Gervinho: ipotesi di lavoro, legata però alla cessione in prestito di Andrea Pinamonti.