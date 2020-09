Calciomercato Inter: il Chelsea apre per Kanté, ore calde per Skriniar

Calciomercato Inter: il Chelsea avrebbe aperto per la cessione di Kanté. Il club è in attesa di una nuova offerta del Tottenham

È la settimana decisiva per il mercato dell’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport la rosa nerazzurra potrebbe cambiare faccia rispetto a quella che si è vista contro la Fiorentina. Sono le ore di Skriniar, queste. Il difensore ha detto sì agli Spurs, nei giorni scorsi ha

pure messo like sui social alle foto di Bale. Già da oggi l’Inter si aspetta l’offerta ufficiale del Tottenham: non sarà necessario un nuovo incontro tra le parti, come emerso nei giorni scorsi, basterà una conference call e i numeri giusti per far quadrare la cessione. Il punto d’incontro potrebbero essere 40 milioni più bonus. E poi? Se addio sarà, è chiaro che all’Inter arriverà un sostituto dello slovacco. Ma potrebbe cambiare la strategia nerazzurra.

La necessità di Conte di avere un centrocampista potrebbe spingere il club a cercare un difensore in prestito. In forte ribasso la candidatura di Kabak, il preferito per giocare in un reparto a tre è Milenkovic della Fiorentina, ma il più semplice da agganciare in sede di mercato è Smalling: qui l’Inter sta progettando un’offerta in prestito oneroso con diritto di riscatto. Se così fosse, vorrebbe dire aver tenuto in casa una parte di risorse necessarie per finanziare il colpo che Conte chiede: non se ne esce, è Kanté. Per il Chelsea non è incedibile, l’ha fatto capire anche il tecnico Lampard che insegue Rice del West Ham.. Il centrocampista, va ricordato, si è già detto disponibile a raggiungere Conte.