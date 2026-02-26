Calciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia di Marotta e Ausilio, i nomi

Il club prepara una vera e propria ristrutturazione in vista della prossima estate. Secondo l’attenta analisi proposta da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo primario dei dirigenti Marotta e Ausilio è abbassare l’età media del gruppo. Questa specifica politica aziendale è già iniziata concretamente nei mesi scorsi con l’inserimento in organico di giocatori nati tra il 2001 e il 2005, come Luis Henrique, Sucic, Bonny, Diouf e Pio Esposito. L’unico innesto di maggiore età è stato il difensore Akanji, arrivato in prestito con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro da versare nel mese di giugno.

Nel reparto arretrato sono previsti cambiamenti decisivi. Il portiere Sommer saluterà a parametro zero al termine di tre stagioni e la dirigenza valuta profili come Svilar o Vicario per la sostituzione, mentre Josep Martinez rimarrà in rosa come seconda scelta. In difesa, il club riscatterà Akanji dal Manchester City, affiancandolo a Bastoni e Bisseck. Al contrario, tre difensori lasceranno sicuramente la squadra per la naturale scadenza del contratto: si tratta di Acerbi, De Vrij e Darmian.

A centrocampo si attende un profondo ricambio. Il centrocampista Mkhitaryan si svincolerà a giugno, mentre Calhanoglu, il cui contratto scadrà tra un anno, potrebbe trasferirsi in Turchia al Galatasaray, dove l’allenatore Okan Buruk lo attende. I centrocampisti Sucic e Zielinski sono totalmente confermati. In uscita ci sono Diouf, destinato al prestito per maturare, e Frattesi. Anche Barella e Dumfries potrebbero partire di fronte a offerte economiche congrue; per quest’ultimo esiste una clausola rescissoria da 25 milioni. Per Luis Henrique si attendono eventuali estimatori sul mercato.

In attacco, l’allenatore Chivu ha promosso a pieni voti l’attaccante Pio Esposito, che sarà valorizzato dal club. Bonny ricoprirà il ruolo di quarta punta e Lautaro resta incedibile. La situazione cambia per Marcus Thuram: nonostante i 12 gol stagionali messi a referto, l’attaccante, arrivato a parametro zero nel 2023, potrebbe essere sacrificato sul mercato per garantire una robusta plusvalenza al bilancio societario.