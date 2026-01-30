Calciomercato Inter, Romano fa il punto sui nerazzurri: le ultimissime su Perisic, Norton-Cuffy e Diaby 

Calciomercato Inter, Fabrizio Romano aggiorna il quadro nerazzurro: le novità su Perisić, Norton-Cuffy e Diaby

Il calciomercato dell’Inter entra in una fase frenetica, con la dirigenza impegnata su più fronti. Come spiegato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, i nerazzurri hanno scelto di tutelarsi dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Ivan Perisić. Nonostante il forte desiderio del croato di tornare a Milano, il PSV Eindhoven ha eretto una barriera quasi invalicabile. Perisić si è persino offerto di contribuire economicamente alla propria uscita, ma il club olandese è stato irremovibile, respingendo la proposta e ribadendo la volontà di trattenerlo.

Con la pista Perisić congelata e il dossier Diaby ancora bloccato nelle interlocuzioni con il fondo PIF, l’Inter ha deciso di accelerare su un nuovo nome della Serie A: Brooke Norton-Cuffy. L’esterno del Genoa è diventato rapidamente un obiettivo concreto per la squadra di Cristian Chivu, che avrebbe già avviato i primi contatti per un acquisto a titolo definitivo. Sul giocatore, però, non c’è solo l’Inter: anche Everton e soprattutto Juventus sono in corsa.

Inter-Juve, derby di mercato per Norton-Cuffy

Il possibile sorpasso sui bianconeri potrebbe arrivare grazie alla formula dell’operazione. La Juventus si è limitata a un sondaggio per un prestito con diritto di riscatto, mentre il Genoa chiede condizioni ben più rigide: obbligo di riscatto o cessione immediata. L’Inter, come sottolineato da Romano, si è mossa con maggiore decisione, impostando una trattativa più vicina alle richieste rossoblù.

Le prossime ore saranno decisive per capire quale delle tre piste — Norton-Cuffy, Perisić o Diaby — riuscirà a sbloccarsi per prima, permettendo ai nerazzurri di consegnare a Chivu il rinforzo richiesto sulle fasce.

