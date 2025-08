Calciomercato Inter: spunta Sancho come piano B a Lookman. La situazione per arrivare al trequartista in uscita dallo United

La guerra di posizione tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman prosegue, ma i nerazzurri di Milano preparano le contromosse. Mentre il giocatore continua il suo braccio di ferro con il club bergamasco – ha già lasciato Bergamo e non prenderà parte all’amichevole di oggi contro il Monza – la dirigenza interista, forte dell’appoggio della proprietà Oaktree, studia le alternative per non farsi trovare impreparata.

L’ultimo rilancio per Lookman: l’Inter pronta a salire a 50 milioni

Tutte le parti restano ferme sulle proprie posizioni: Lookman vuole solo l’Inter, ma l’Atalanta non cede e continua a rifiutare le offerte. L’ultima proposta nerazzurra, da 42 milioni di euro più 3 di bonus, non è bastata a convincere Percassi. Per questo, l’Inter sta meditando un ultimo, decisivo rilancio per avvicinarsi alla richiesta di 50 milioni. L’idea è quella di presentare un’offerta con una base fissa da 45 milioni più bonus, inserendo magari nell’operazione anche un giovane talento come contropartita tecnica.

Spunta l’alternativa di lusso: Jadon Sancho

Mentre si lavora per sbloccare l’affare Lookman, La Gazzetta dello Sport rivela che l’Inter esplora con grande attenzione delle piste alternative. Se il nome di Nkunku del Chelsea resta sullo sfondo, il profilo che starebbe riscuotendo il maggior consenso in Viale della Liberazione è quello di Jadon Sancho. L’attaccante inglese del Manchester United rappresenta un’opportunità di mercato molto concreta.

Costi e benefici: il nodo ingaggio per l’inglese

Sancho piace per diversi motivi: il costo del cartellino è contenuto, circa 25 milioni di euro, avendo un solo anno di contratto residuo; l’età è a suo favore (classe 2000, tre anni più giovane di Lookman) e il gradimento tecnico da parte di Chivu è totale. L’unico ostacolo riguarda l’ingaggio: il suo stipendio non beneficerebbe degli sgravi fiscali del Decreto Crescita, rendendo il suo costo lordo più elevato rispetto a quello di Lookman. Su di lui, inoltre, in estate si erano registrati anche i sondaggi di Juventus e Napoli.