Calciomercato Inter, spunta il sostituto di Acerbi

Acerbi è sempre più lontano dall’Inter ed è per questo che i nerazzurri stanno cercando un sostituto

Il calciomercato Inter sta cercando l’erede di Acerbi in difesa. Secondo Tuttosport, i nerazzurri vogliono trovare la soluzione all’ex Lazio, ormai ai margini della rosa. Ecco il profilo individuato.

CALCIOMERCATO INTER – «L’idea di Marotta, Ausilio e Baccin è quella di provare a pescare l’erede di Acerbi in Italia, anche per agevolare l’innesto del nuovo arrivato nell’ingranaggio. Questo dovrà portare Oaktree a fare il primo importante investimento sul mercato da quando ha rilevato il club da Suning, ma il fondo californiano, in tal senso, si è sempre mostrato ricettivo a patto che l’investimento sul cartellino possa essere considerato fruttifero (per età e ingaggio del giocatore). In cima ai pensieri di Inzaghi c’è Isak Hien che l’Inter già seguiva con grande attenzione quando era al Verona prima che, giusto un anno fa di questi tempi, l’Atalanta lo acquistasse per 9 milioni più bonus. Oggi lo svedese ne vale almeno trenta e i Percassi – è cosa nota – non hanno certo bisogno di vendere. Però l’Inter, in ottica estiva, può comunque avere le carte giuste per provarci: vanta ottimi rapporti con l’Atalanta e nel mazzo ha alcuni giovani che potrebbero fare gola a Gasperini. Vero è che Ausilio e Baccin non vorrebbero mai privarsi di Valentin Carboni o Francesco Pio Esposito, ma in una trattativa per il giocatore che diverrà architrave del 3-5-2 inzaghiano, il sacrificio potrebbe essere anche giustificato».