Calciomercato Inter, Stankovic ha conquistato Di Francesco e il Venezia! Adesso i lagunari possono riscattarlo

Calciomercato Inter, Stankovic ha conquistato Di Francesco e il Venezia! Ora i lagunari possono riscattarlo dai nerazzurri

Il futuro di Filip Stankovic è uno dei temi più delicati nel calciomercato Inter. Il portiere classe ’02 è stato girato in estate dai nerazzurri al Venezia. Dopo i primi mesi senza campo, si è preso il posto da titolare.

Nell’ultimo match contro il Cagliari è stato addirittura eletto come MVP del match per aver salvato il risultato in più occasioni. L’unico ‘problema‘ è quello di aver sempre subito gol nelle 10 gare disputate da titolare (18 reti complessive), ma si tratta ovviamente di un problema riguardante tutta la fase difensiva. Di Francesco ha dimostrato di aver scelto il figlio di Dejan come titolare. Il serbo ha conquistato tutti e il suo futuro potrebbe essere ancora al Venezia.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, la formula con la quale è stato ceduto dai nerazzurri è quella del prestito con diritto di riscatto da parte del Venezia ad una cifra concordata e al verificarsi di determinate condizioni, come la permanenza in Serie A degli arancioneroverdi, mentre al club nerazzurro andrebbe una percentuale su una futura rivendita. Situazione da monitorare con molta attenzione.