Calciomercato Inter: tesoretto per gennaio. Cercasi ‘un Lookman’… Piace lui per completare la rosa a disposizione del tecnico Chivu

Il mercato estivo si è chiuso con un’amarezza per l’Inter, che ha visto svanire all’ultimo il suo obiettivo principale per l’attacco: Ademola Lookman. Nonostante un accordo già raggiunto con l’attaccante nigeriano per un ricco contratto quadriennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione, l’Atalanta ha fatto muro, respingendo un’offerta complessiva da 45 milioni di euro (42 di base fissa più 3 di bonus). Un no secco che ha costretto Lookman a rimanere a Bergamo e l’Inter a rivedere i propri piani.

Tuttavia, il mancato acquisto ha lasciato nelle casse del club un prezioso “tesoretto” di circa 20-25 milioni di euro, una parte del budget messo a disposizione dal fondo Oaktree che non è stata spesa. Questa cifra, seppur insufficiente per profili come Iliman Ndiaye (per cui l’Everton ha rifiutato un’altra offerta da 45 milioni), è stata strategicamente accantonata per la sessione di mercato invernale. E la dirigenza nerazzurra ha già individuato il nuovo obiettivo.

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport e Tuttosport, i fari sono ora puntati su Malick Fofana, talentuoso esterno belga classe 2005 in forza al Lione. Il club francese lo ha acquistato a gennaio 2024 dal Gent per 19,5 milioni, una cifra in linea con l’attuale disponibilità economica dell’Inter. Da allora, Fofana è esploso in Ligue 1, collezionando 16 gol e 8 assist in 65 presenze, dimostrando una crescita notevole rispetto ai già buoni numeri mostrati in Belgio (5 gol e 10 assist in 64 gare).

Fofana non è più una semplice promessa, ma una certezza emergente del calcio europeo, tanto da aver già fatto il suo esordio con la nazionale maggiore del Belgio. Il debutto è avvenuto il 10 ottobre 2024, proprio contro l’Italia allo Stadio Olimpico di Roma, in una gara di Nations League terminata 2-2. In quell’occasione, Fofana subentrò a un top player come Jérémy Doku, un segnale inequivocabile del suo status. L’Inter ha cambiato strategia: archiviato il sogno Lookman, ora la caccia è al giovane talento del futuro.