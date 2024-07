Calciomercato Inter, c’è VANTAGGIO per Leoni: si cerca l’intesa per il difensore della Sampdoria

Il calciomercato Inter insiste per Giovanni Leoni. Ecco la risposta della Sampdoria alla proposta nerazzurra

Giovanni Leoni resta un obiettivo del calciomercato Inter, ma c’è bisogno di trattare. I dirigenti meneghini sono fiduciosi, anche perché la Sampdoria ha aperto alla cessione ma mantenendolo ancora un annoi in rosa, situazione che l’Inter gradisce.

I DETTAGLI – «Leoni è un difensore classe 2006, di piede destro, quindi non rientra tra i candidati per la sostituzione dell’infortunato Buchanan. Arrivato a Genova a gennaio, si è imposto nella seconda parte della stagione. La Samp lo ha riscattato dal Padova per 1,5 milioni. Ora la sua valutazione supera i 5, ma soprattutto il club blucerchiato vorrebbe che, seppur ceduto, Leoni resti un’altra stagione a Marassi in prestito. Da questo punto di vista, c’è la disponibilità dell’Inter. Che, però, vuole inserire nell’affare una contropartita tecnica. I nomi, al momento, sono quelli di Fontanarosa, difensore che si sta ben comportando nelle prime amichevoli nerazzurre, e di Filip Stankovic, portiere titolare della Samp nello scorso campionato e poi rientrato a Milano, nel mirino anche di Venezia e Nantes».