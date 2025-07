Calciomercato Inter: il primo nome il dopo Calhanoglu

Calciomercato Inter: il primo nome sulla lista per il dopo Calhanoglu. I nerazzurri pensano a un profilo di comprovata esperienza internazionale

Nonostante le smentite di facciata, l’Inter si prepara a ogni evenienza di fronte al pressing del Fenerbahce per Hakan Calhanoglu. Mentre il direttore sportivo Piero Ausilio ribadisce che il turco non lascerà Milano, la dirigenza si sta già muovendo per tutelarsi, individuando il profilo d’esperienza a cui affidare le chiavi del centrocampo. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista è quello di Granit Xhaka.

La situazione Calhanoglu: l’offerta del Fenerbahce e il rientro a Milano

Il futuro del regista turco resta incerto. Dal club allenato da José Mourinho è attesa una nuova offerta da 20 milioni di euro, bonus inclusi, per provare a far crollare il muro eretto dall’Inter. Nel frattempo, Calhanoglu è atteso a Milano per martedì, giorno in cui si sottoporrà a una valutazione medica per monitorare il recupero dall’infortunio muscolare. Sarà anche un’occasione per fare il punto sul suo futuro, con il Fenerbahce che continua a spingere per il suo ritorno in Turchia.

Xhaka, il profilo d’esperienza per il dopo-Calha

In questo scenario, l’Inter ha mosso i primi passi concreti per il sostituto. L’obiettivo numero uno è Granit Xhaka, centrocampista svizzero di 32 anni in uscita dal Bayer Leverkusen. Il quotidiano sottolinea che ci sono già stati i primi contatti esplorativi tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore. Sebbene si tratti solo di passi iniziali, è il segnale che l’Inter sta preparando il terreno in caso di addio di Calhanoglu.

L’operazione è fattibile: prezzo e concorrenza araba

L’operazione Xhaka è considerata fattibile. Vista l’età del giocatore, che va per i 33 anni, l’Inter è convinta di poter chiudere l’affare per una cifra contenuta, intorno ai 10 milioni di euro. L’ostacolo principale è rappresentato dalla volontà del giocatore, che ha ricevuto una proposta economicamente molto interessante dall’Arabia Saudita ed è stato accostato anche a Milan e Juventus. Tuttavia, la preferenza di Xhaka per una destinazione europea di prestigio dà all’Inter un vantaggio decisivo sulla concorrenza araba.